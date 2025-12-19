Garlasco, "non è un gioco": lite tra il legale di Marco Poggi e la Panicucci

"L'indagine contro Sempio serve a massacrare un soggetto": a dirlo, in diretta a Mattino Cinque, il legale di Marco Poggi, Francesco Compagna. Il caso è quello di Garlasco, ovvero l'omicidio della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un delitto per il quale è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre nei mesi scorsi l'inchiesta è stata riaperta e al centro ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi appunto. Le parole del legale, però, hanno fatto saltare dalla sedia la conduttrice del programma, Federica Panicucci, che subito ha chiesto: "In che senso massacrare?". "Secondo lei Sempio sta bene? Lei vorrebbe stare al posto di Andrea Sempio?", ha ribattuto l'avvocato, che ha tuonato: "Perché non è un gioco".

E la conduttrice allora ha replicato: "Non vorrei neanche stare nei panni di Alberto Stasi se fossi innocente. Io vorrei la verità. La vedo che sorride ma stiamo parlando della vita di persone e stiamo ricordando una giovane donna che non c'è più e che è stata uccisa".

Proprio oggi, giovedì 18 dicembre, si torna in aula per il delitto, con il confronto tra avvocati e consulenti sulle perizie tecniche. Presente anche Stasi. Parlando delle grandi novità annunciate, Campagna ha detto: "Io novità dagli atti non le ho viste". Mentre sulla perizia della genetista Denise Albani, che ha trovato una compatibilità tra il Dna sulle unghie di Chiara e la linea familiare di Sempio, ha spiegato: "Mi sembra completa, analizza le varie problematiche, i supporti per un giudizio di compatibilità, le fragilità e quant'altro".