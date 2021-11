Meteo, "a mezzanotte la tempesta di fulmini": allarme rosso, la regione colpita

24 novembre 2021 a

Dopo una breve pausa, il maltempo torna a colpire la Campania. La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso sarà valido a partire dalla mezzanotte del 25 novembre e interesserà le seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Nel dettaglio la Regione sarà attraversata da precipitazioni sparse, rovesci, temporali intensi e raffiche di vento. Non solo, perché non solo escluse grandinate. Massima attenzione da parte delle autorità competenti a frane e caduta di massi anche in assenza di precipitazioni, così come alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti. Il timore è che possano cadere rami o alberi, causando danni alle coperture o alle strutture provvisorie. Si raccomanda altresì di prestare la massima attenzione ai successivi avvisi della protezione civile.

Occhi puntati dunque sui ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale, sugli allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, sullo scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali. E ancora: sui possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ma anche dell'innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe. Ma il maltempo non riguarda solo il Sud. Nei prossimi giorni le condizioni peggioreranno, specie a partire dalla giornata di giovedì 25 novembre, quando un'intensa perturbazione atlantica farà il suo ingresso in Italia provocando, oltre a tante piogge, anche nevicate abbondanti sui rilievi del Nord.

