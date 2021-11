Variante Omicron in Italia, "primo caso in Campania": appena rientrato dall'Africa, contagi a raffica?

27 novembre 2021 a

Primo caso della variante Omicron anche in Italia. Si tratta di un cittadino campano appena rientrato da un viaggio in un Paese dell'Africa australe e risultato positivo al tampone molecolare. Adesso si trova in isolamento insieme alla sua famiglia, composta da 5 persone: il test sulla Omicron ha poi confermato il fatto che si tratti proprio della variante Sudafricana. I sintomi riscontrati, come riporta il Corriere della Sera, sono lievi. La Regione, inoltre, ha fatto sapere che anche i contatti di queste persone sono ora in isolamento prudenziale.

La conferma sul fatto che si tratta della Omicron è avvenuto in seguito al sequenzialmento del virus. "Tenuto conto delle notizie di questi giorni, sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza", aveva sottolineato prima del verdetto il presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Intanto la variante si sta diffondendo progressivamente in altri Paesi dell'Europa. Dopo un caso in Belgio, infatti, se ne sono registrati altri due in Gran Bretagna. Lo ha reso noto il ministro della salute britannica: "Si tratta di due casi collegati tra loro ed entrambi sono isolati assieme alle loro famiglie". Poi ha aggiunto: "Questo è un promemoria che la pandemia è tutt'altro che finita. Il consiglio a tutti? Vaccinatevi". In Sudafrica, invece, dove questa mutazione è particolarmente diffusa, il numero di casi confermati ammonta a 2.828, stando agli ultimi dati disponibili, quelli di ieri 26 novembre.

