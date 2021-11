Bollettino 27 novembre: oltre 12mila casi, 90 morti, picco di ricoveri. La fascia d'età che corre il rischio maggiore

27 novembre 2021 a

Sono 12.877 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore: un dato in calo rispetto ai 13.686 positivi di ieri. I decessi, invece, salgono da 51 a 90. Mentre il tasso di positività scende al 2,2%. Probabile effetto del minor numero di tamponi eseguiti, circa 100mila in meno rispetto a quelli fatti ieri. Torna ad essere preoccupante poi la situazione negli ospedali, dove è salito sia il numero di ricoveri ordinari sia quello di terapie intensive.

Ad oggi sono 624 i pazienti ricoverati nei reparti critici, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.826, ovvero 78 in più rispetto a ieri. La regione che ha registrato il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto, con 2.113 positivi. Seguono Lombardia (1.926), Emilia-Romagna (1.273), Lazio (1.204) e Campania (1.154).

Nel frattempo, l'incidenza dei casi Covid sale soprattutto in età scolare, con un caso su 4 tra le positività. Nel suo report settimanale, l'Iss ha rivelato che "nel periodo 8-21 novembre 2021, in questa popolazione sono stati segnalati 31.365 nuovi casi, di cui 153 ospedalizzati e 3 ricoverati in terapia intensiva". Mentre nella classe di età 6-11 anni "si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell'incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un'impennata nelle ultime due settimane".

