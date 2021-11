Omicron, le condizioni del paziente-zero in Italia: una scoperta decisiva sulla mutazione?

28 novembre 2021 a

La variante Omicron del Covid è ufficialmente arrivata anche in Italia: il primo contagio è di un campano, residente nel casertano, che di recente aveva viaggiato per lavoro in Mozambico. Dunque, al ritorno in Italia, era passato anche da Lombardia e Lazio. L'uomo ha contagiato tutti e cinque i suoi familiari conviventi, quattro adulti e tutti vaccinati con doppia dose, e due bambini.

E ora filtrano le prime indiscrezioni sulle condizioni del paziente-zero della Omicron in Italia. A parlare è stato il direttore generale della Asl, di Caserta, Ferdinando Russo: "La situazione è sotto controllo - ha premesso -. Il paziente zero e i suoi familiari hanno una carica virale molto bassa, e ciò, mi riferisco in particolare agli adulti, è riconducibile al fatto che sono vaccinati con due dosi". Parole che rimarcano l'importanza del siero.

Dunque Russo ha aggiunto che la Asl continua a seguire "con massima attenzione" la situazione sul versante scolastico: le due classi elementari frequentate dai figli del manager sono infatti in isolamento precauzionale. Si tratta di due classi di una elementare di Caserta. E ancora, la Asl della città nei giorni scorsi ha tracciato tutti gli spostamenti dell'uomo e dei suoi parenti, in particolare dei figli. Effettuate decine di tamponi a tutti i soggetti che hanno avuto contatti: tutti per ora, con doppio test a distanza di cinque giorni, hanno dato esito negativo. Al terzo tampone, in caso di negatività, gli alunni potranno tornare in classe.

