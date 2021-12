Variante Omicron, sospetto focolaio sull'aereo da Roma ad Alghero

01 dicembre 2021 a

Panico da variante Omicron in Sardegna, dove c'è il rischio di un focolaio tra i passeggeri di un volo da Roma ad Alghero, atterrato domenica scorsa. Una delle persone a bordo è risultato positivo al Covid: era di rientro dall'Africa e aveva fatto scalo ad Amsterdam e a Fiumicino. Tra qualche giorno gli esami sul suo tampone riveleranno se la variante da cui è stato contagiato sia effettivamente la Omicron o meno.

Per i 130 passeggeri a bordo è scattata dunque la quarantena preventiva, con tampone molecolare a tappeto domani e quindi secondo test tra altri 10 giorni. Per gli eventuali nuovi positivi scatterebbe il tracciamento per i contatti stretti.

"Come stabilito dal nuovo protocollo - ha spiegato all'agenzia Ansa Francesco Sgarangella, responsabile del Dipartimento Prevenzione nord dell'Ats Sardegna -, appena è stata confermata la positività dell’uomo arrivato dall’estero, sono scattati il tracciamento e le misure preventive non solo per i viaggiatori che si sono seduti al suo fianco, ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo".

Nel frattempo, c'è chi come l'infettivologo Matteo Bassetti invita a non drammatizzare: "Ben venga che i vaccini funzionano anche sulla variante Omicron - ha spiegato all'agenzia Adnkronos -. Personalmente ho trovato di cattivo gusto il discorso del vertice di Moderna che ha detto che loro hanno un vaccino in arrivo nel 2022 che copre la Omicron, mentre quello attuale no. Quando si parla di vaccino e medicina non deve parlare chi lo produce, ma i medici e gli scienziati che lo hanno studiato e lo conoscono. Altrimenti c’è un grande conflitto di interessi e una comunicazione sbagliata alla popolazione sulla terza dose".

