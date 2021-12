Matteo Bassetti, la bordata contro Roberto Speranza: "Nervi tesi. Mi sembra che il ministro...", in che mani siamo

01 dicembre 2021 a

“Abbiamo i nervi tesi, a cominciare dal nostro ministro della Salute, invece serve essere calmi”. Lo ha dichiarato Matteo Bassetti in merito alla variante Omicron, che sta rapidamente venendo ridimensionata nonostante la grande apprensione dei giorni scorsi. “La terza dose sembra funzionare anche su questa variante, quindi nel giro di una settimana si è ridimensionata una bolla speculativa più che un problema di sanità pubblica”, ha sottolineato all’Adnkronos il primario di malattie infettive del San Martino di Genova.

“Ben venga che i vaccini funzionano anche sulla variante Omicron - ha aggiunto - personalmente ho trovato di cattivo gusto il discorso del vertice di Moderna che ha detto che loro hanno un vaccino in arrivo nel 2022 che copre la Omicron, mentre quello attuale no. Quando si parla di vaccino e medicina non deve parlare chi lo produce, ma i medici e gli scienziati che lo hanno studiato e lo conoscono. Altrimenti c’è un grande conflitto di interessi e una comunicazione sbagliata alla popolazione sulla terza dose”.

Inoltre Bassetti ha invitato tutti a tenere giù le mani dal Natale: “Deve essere quello che conosciamo da sempre, con gli abbracci e passandolo con le persone care. È chiaro che dobbiamo spingere sulle terze dosi ai nonni e recuperare con le prime dosi, ma i nostri nonni hanno sofferto troppo”.

