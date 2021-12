Papa Francesco, la Variante Omicron e le voci in Vaticano: "Ma perché?". Ore di ansia

01 dicembre 2021 a

a

a

L'ombra del Covid sul viaggio pastorale di Papa Francesco a Cipro e in Grecia. E soprattutto, in Vaticano tremano che gli ancora sconosciuti effetti reali della variante Omicron possano avere conseguenze nefaste come accaduto lo scorso settembre per il viaggio in Slovacchia, quando si sviluppò un cluster di contagi tra preti, arcivescovi e cardinali. Tra questi, monsignor Bagnasco e tre nunzi, di cui Aldo Giordano finito in gravissime condizioni perché non aveva completato la vaccinazione.

Vaticano, le incertezze della Chiesa sui cattolici no-vax: ciò che la gerarchia ecclesiastica ha sottaciuto





Da poche ore proprio la Grecia ha annunciato multe salate per gli over 60 non ancora vaccinati, proprio perché si teme un boom di contagi nelle prossime settimane, mentre il governo cipriota, spiega il Messaggero, ha introdotto il tampone obbligatorio per chi entra sull'isola. Tra i collaboratori del Pontefice fari puntati sulla messa allo stadio di Nicosia, con migliaia di persone presenti su spalti e prato con conseguente rischio di assembramenti,

"Non è un po' pericoloso?". Papa Francesco, la frase rubata: sfregio ai fedeli pugliesi | Video





Il viaggio del Papa è un messaggio sul tema del Mare Nostrum, un segnale di vicinanza ai migranti che ogni giorno rischiano la vita nel Mediterraneo. Con tappa significativa proprio nel "lager" dell'isola greca di Lesbo. Le perplessità sono date dalla "doppia morale" della Santa Sede: da un lato si conferma il viaggio a forte rischio "bagno di folla", dall'altro si annulla il tradizionale omaggio alla Madonna in piazza di Spagna il giorno dell'Immacolata, ovviamente per i timori di assembramenti e potenziali focolai Covid tra i fedeli. Un rischio apparentemente non considerato invece per i fedeli greci e ciprioti.

Papa Francesco, la decisione drastica sulla Messa di Natale: il Covid picchia durissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.