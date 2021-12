Non è l'arena, chi è il porco smascherato da Giletti: "Hai 17 anni? Non è un problema, basta che tu faccia..."

02 dicembre 2021 a

a

a

"Pronto, ciao, piacere". Inizia così la telefonata di Giulia Carrarini - andata in onda da Massimo Giletti a Non è l'arena s La7 nella puntata del 1 dicembre - in cui fingendosi una minorenne adesca un uomo di oltre 50 anni disposto a fare sesso a pagamento con lei. "Sei molto giovane da quello che vedo", dice subito lui. "Io non tanto giovane, sono una persona che sta intorno ai 50". Quindi la giornalista, nei panni della ragazzina, ammette: "Io devo dirti che in realtà ho 17 anni, non 18". "Vabbè, va benissimo. So come funziona e quindi ho chiamato...", ribatte l'uomo. "Per me non è un problema se non ci sono problemi a monte".

Quindi per l'uomo è tutto regolare. La Carrarini continua: "Ok benissimo, per me anche, non è un problema però te lo volevo dire, ecco". "E niente... Stai con qualche amica o sei sola?", le chiede lui. "Sono da sola", risponde lei. Quindi l'uomo vuole saper quanto dovrà pagarla: "Ah, sei da sola, perfetto. E il tuo regalino?". La finta minorenne gli dice: "Prendo 100 euro all'ora poi dipende da te, da cosa vuoi fare".

E il cinquantenne va al sodo: "Ma si fa tutto?". Lei conferma: "Possiamo fare tutto, sì". Per l'uomo allora è "perfetto...". E alla fine si mettono d'accordo: "E niente allora... La tua disponibilità?", chiede lui. "Domani dalle 14 come sei messo?", propone lei. "Va benissimo, allora ti chiamo un'oretta prima, va bene?". Sì benissimo anche per la finta diciassettenne: "A domani, un bacione, ciao".

