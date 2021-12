Obbligo vaccinale in Italia, il parametro che lo farà scattare: la proiezione, ecco la data

03 dicembre 2021 a

a

a

L’ultimo atto di Angela Merkel da cancelliera della Germania sarà quello di rendere obbligatorio il vaccino. I tedeschi non vedono altra soluzione, dato che hanno un tasso di immunizzati di almeno 10 punti percentuale più basso rispetto a quello dell’Italia e contano una situazione di contagi e decessi giornalieri a dir poco allarmante. La svolta della Germania, annunciata per il prossimo febbraio, avrà ovviamente un effetto domino su tutta l’Unione europea e in particolare sui Paesi più travolti dalla quarta ondata.

Super green pass al via tra 3 giorni, "controlli a tappeto": il documento, cosa (e dove) si rischia da lunedì

Mario Draghi in realtà era stato tra i primi già mesi fa a parlare di obbligo vaccinale, ma il premier lo considera “l’arma finale”: “Ne scorge i problemi di natura tecnica e politica - scrive Repubblica - la decisione dell’obbligo dovrebbe passare, inevitabilmente, da una legge approvata dal Parlamento”. Quindi intanto si spera di riuscire a tenere a bada l’epidemia con le misure attualmente messe in campo, spingendo sempre di più sulle terze dosi, sul vaccino ai bambini e anche sull’opera di convincimento di quel 13% di popolazione no-vax.

"Aggirato il vaccino, come hanno fatto". Medici e sanitari no-vax tribunale: Italia rovinata dal Covid, caso inquietante

Se nemmeno così l’Italia dovesse riuscire a evitare il sovraccarico del sistema sanitario, allora l’obbligo potrebbe diventare necessario. Secondo Repubblica, tutto ruoterebbe attorno al mondo del lavoro: d’altronde già è stato introdotto l’obbligo per i medici e gli operatori sanitari, con la legge che ha “resistito” in tutte le sedi, a partire da quelle giuridiche. E quindi l’obbligo potrebbe essere esteso a tutti i lavoratori: in questo modo i no-vax rimarrebbero a casa e rischierebbero anche il licenziamento.

Si fa vaccinare sul braccio in silicone: sconcerto a Biella, conseguenze disastrose per un 50ennne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.