Bollettino 4 dicembre: contagi e morti, prima frenata? Efficacia vaccino, i nuovi dati sui primi 5 mesi

Lieve calo di casi giornalieri di Covid rispetto a ieri, nonostante siano stati di più i tamponi analizzati. Una piccola buona notizia, che conferma il fatto che la situazione epidemiologica dell’Italia è ancora sotto controllo, soprattutto in relazione a quella della Germania, dei Paesi confinanti e di quelli dell’Est europeo. I primi casi di variante Omicron stanno emergendo anche sul nostro territorio nazionale, ma per ora non ci sono motivi di allarme.

Il bollettino di oggi, sabato 4 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 16.632 contagiati, 8.988 guariti e 75 morti a fronte di 636.592 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,6 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono quindi aumentati i tamponi (circa 50mila in più), ma diminuiti sensibilmente i contagi (erano 17.030). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane ampiamente gestibile nonostante il leggero ma costante aumento di posti letto occupati: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +43, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +24.

Nel frattempo l’Istituto superiore di sanità ha rilasciato i dati aggiornati inerenti all’efficacia del vaccino nei primi cinque mesi: per un non vaccinato il rischio rispetto a chi ha fatto le due dosi è 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva, 9 volte maggiore di morte.

