Fabio Pedretti, corre di notte e muore a 24 anni: mistero e choc a Brescia, una fine assurda

05 dicembre 2021 a

a

a

Una morte improvvisa quella che ha colpito Fabio Pedretti, 24 anni. Il ragazzo si è accasciato ieri sera nel bresciano mentre stava correndo un trail running in notturna. Si tratta di una specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale. Il giovane, di Gardone Valtrompia, era in gara a Monticelli Brusati. Il malore, come riportato da Leggo, è arrivato mentre era nel gruppo di testa e quando mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara. La corsa in ospedale si è rivelata inutile.

Meteo, irrompe l'aria artica: Immacolata rovinata. Mappa-choc: quanta neve cade e dove | Guarda

A rendere la notizia ancora più straziante il fatto che proprio ieri il 24enne avrebbe compiuto gli anni. E' morto nel giorno del suo compleanno, stando al Corriere della Sera. Per tradizione la gara si corre in notturna nel primo sabato di dicembre: secondo le prime informazioni, comunque, la causa della morte sarebbe un improvviso arresto cardiaco. I compagni di gara hanno subito provato a soccorrerlo e rianimarlo, ma senza successo. A nulla è servito il fatto che tra di loro ci fosse pure un cardiologo.

Il lockdown non funziona più? "Dopo 10 giorni...": inquietante in Sardegna, il caso che terrorizza l'Italia

Dopo i primi tentativi di soccorso da parte dei compagni, sono intervenuti anche i membri del personale medico. Tuttavia le manovre di rianimazione, durate a lungo, non sono servite. Il giovane, iscritto alla New Athletics Sulzano, è stato portato alla vicina Clinica San Rocco di Ome, ma è deceduto poco dopo. Tra i partecipanti alla gara, in tanti sono rimasti colpiti e scioccati dalla tragedia del giovane. Una morte dolorosa e inspiegabile.

Greta? Chi difende il palpeggiatore. Doccia gelata sulla giornalista molestata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.