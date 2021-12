Maurizio Crozza, poliziotti "untori": lo sfregio agli agenti. Covid, cosa gli esce di bocca: si scatena il caos

06 dicembre 2021 a

La battuta sui poliziotti non vaccinati che Maurizio Crozza ha fatto in uno dei suoi ultimi sketch non è affatto piaciuta alle forze dell'ordine. Il comico, infatti, li ha definiti "untori dell'ordine". E non solo: alla fine del monologo ha anche fatto un appello a tutti i cittadini, prendendo di mira sempre gli stessi soggetti: "Italiani, vaccinatevi prima che vi contagi la polizia". Non si è fatta attendere la replica seccata del sindacato Fsp della polizia di Stato.

"Non ha fatto ridere un'intera categoria, quella degli appartenenti alle forze dell'ordine che, rispettosi della legge, hanno dei diritti come gli altri cittadini, e meritano rispetto", ha detto il segretario generale Valter Mazzetti. Le forze dell'ordine, come riporta il Giornale, non hanno apprezzato lo sketch, soprattutto per il lavoro che fanno ogni giorno. Tutti, infatti, sono quotidianamente impegnati nel controllo del territorio. Senza dimenticare il duro lavoro volto a mantenere la sicurezza durante i cortei no vax.

"Non c'è ironia che giustifichi un messaggio così orrendo che, sottilmente, alimenta un odioso messaggio di delegittimazione di chi porta la divisa - ha continuato il segretario -. Nessuno, neppure per strappare una risata, può insinuare che solo perché si indossa una divisa non si è liberi di scegliere in materie così delicate e costituzionalmente garantite". Dal 15 dicembre, comunque, anche per le forze dell'ordine entrerà in vigore l'obbligo di vaccinazione. E infatti alla fifine Mazzetti ha sottolineato: "È appena il caso di far notare a Crozza che solo gli operatori della sicurezza e pochi altri sono stati obbligati a fare qualcosa rispetto a cui il governo non trova il coraggio di imporsi con tutti".

