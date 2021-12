Covid, il giorno nero: record di morti in Germania, chiusure a Londra, dramma in Veneto. Cosa sta succedendo

08 dicembre 2021 a

Il Covid fa tremare ancora l'Europa. Record di morti infatti per il virus in Germania da 10 mesi. In Inghilterra si annunciano una serie di nuove restrizioni, per arginare la diffusione della variante Omicron. Mentre in Italia c'è stato un boom di contagi preoccupanti nella regione Veneto nelle ultime 24 ore. Intanto in Inghilterra si parla di un Piano B, compreso l'obbligo di un passaporto vaccinale per frequentare i luoghi pubblici e una nuova ordinanza per il lavoro da casa. Sono stati 527 i morti nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 12 febbraio scorso. Un dato che preoccupa il premier Johnson.

Il primo ministro inglese infatti pensa che, se non agirà ora, potrebbe pentirsi di non aver introdotto maggiori restrizioni tra un mese. Mentre in Italia, secondo i dati della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), nelle ultime due settimane crescono ancora i pazienti no vax in terapia intensiva, con +32%, mentre continuano a diminuire quelli vaccinati, -33%. E, tra i ricoverati in gravi condizioni, non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Numeri differenti, invece, per i non vaccinati. I soggetti finiti in Rianimazione senza aver mai avuto una dose di vaccino sono in media più giovani, 62 anni, e nel 42% dei casi sono persone sane che non soffrono di altre patologie. L’età media di chi finisce in ospedale sale a 75 anni tra i vaccinati, mentre è più bassa, pari a 64 anni, tra i non vaccinati.

E a preoccupare c'è inoltre il caso Veneto. C'è stato un altro balzo dei contagi Covid, un aumento giornaliero più marcato dall’inizio della quarta ondata: con 3.516 positivi, cui si aggiungono 6 vittime. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia sale a 538.767, quello dei decessi i 12.020. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 42.565 (+1.917). C’è però un miglioramento della situazione ospedaliera rispetto agli ultimi report. I malati Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 741 (-31), quelli nelle terapie intensive 129 (-3).

