Striscia la notizia, Super Green pass col buco: "Ministro Speranza, ma cos'è possibile?"

Un'altra segnalazione di Super Green pass "col buco". Qualcosa, nel certificato verde non funziona, e lo testimonia un servizio di Striscia la notizia, su Canale 5

Un telespettatore invia un video al tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci per raccontare la propria paradossale vicenda: il signore e la moglie, entrambi vaccinati, si sono sottoposti a un tampone molecolare allo Spallanzani di Roma, con esito positivo. Hanno dunque contratto il Covid e devono restare in isolamento a casa. La donna ha fatto il tampone il 29 novembre, l'uomo il 2 dicembre. Il prossimo test, per entrambi, è stato fissato dall'Asl il 12 dicembre. "Con la applicazione abbiamo controllato se i nostri Green pass fossero ancora validi - spiega il telespettatore - e con stupore abbiamo verificato che sono attualmente in essere. Com'è possibile parlare di controlli quando di base non viene invalidata la certificazione del Green pass alle persone positive?".





I dubbi sul Green pass rafforzato: guarda il video di Striscia la notizia

Valerio Staffelli, inviato di Striscia, mostra il video del Green pass dei due positivi validati regolarmente. "Sembra incredibile, ma il Green pass del segnalatore è ancora attivo dopo 7 e 10 giorni. Ministro Speranza, ma com'è possibile una cosa del genere? Soprattutto adesso che si parla di Green pass rafforzato fino a metà gennaio...".

