Meteo, il peggio deve venire: "Neve a bassa quota", quali regioni verranno "congelate"

La neve è tornata a cadere nel Nord Italia. Si tratta di fenomeni deboli ma alcuni fiocchi raggiungono l'Emilia occidentale, in particolare il Piacentino. Neve tonda segnalata invece in Piemonte sul Novarese, con temperature intorno allo zero. Una vecchia perturbazione rimane ancora in azione sulle estreme regioni meridionali, distribuendo inoltre piogge su Calabria tirrenica e nordest Sicilia, una nuova sta entrando in azione al Nordovest.

Meteo, tempesta di neve all'Immacolata: "Un drastico peggioramento", cosa accadrà nelle prossime ore

Sono ancora in corso piogge legate alla vecchia perturbazione sulle regioni più meridionali, in particolare su nord Sicilia e bassa Calabria tirrenica. Sul Messinese tirrenico accumulati dalla mezzanotte altri 20mm di pioggia, valori inferiori sul settore calabrese, mentre la neve cade fino a quote relativamente basse. Nevica infatti sulla Sila dai 700m circa fino ai 1000m della Sicilia. I primi fiocchi, rivela 3bmeteo, legati alla nuova perturbazione hanno fatto la loro comparsa soprattutto sulle zone di confine franco-svizzere, ma si tratta ancora di fenomeni deboli per il momento. Qualche pioggia segnalata poi in Liguria sul settore di Levante, anche in questo caso molto debole.

Meteo, nuovo impulso artico: Italia travolta. Neve e gelo estremo, cosa ci aspetta nelle prossime ore

Nelle prossime ore ancora neve sulle Alpi occidentali oltre i 400m, anche a quote inferiori e a tratti sui fondovalle, qualche fiocco sin sulla pianura piemontese orientale e sul Monferrato, in esaurimento in giornata; peggiora in giornata dapprima su Liguria centro-orientale, poi su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto con neve dai 200/400m ma con temporanei fiocchi fino in pianura sull'Emilia centro-occidentale e sulla Lombardia occidentale, anche a Milano, la sera sulla Lombardia sudorientale; deboli accumuli di neve attesi su basso Piemonte, Pavese ed ovest Emilia. Spruzzate di neve sulle Alpi centro-orientali fino a fondovalle. Quota neve sull'Appennino dai 300/600m su quello settentrionale, 600/800m su quello meridionale, 1000m in Sicilia ma in risalita a 1600m entro sera.

