Meteo, tempesta di neve all'Immacolata: "Un drastico peggioramento", cosa accadrà nelle prossime ore

08 dicembre 2021 a

Tutto come previsto: ecco la tempesta dell'Immacolata. Milano, così come anticipava da giorni il meteo, si è svegliata sotto la neve. Il maltempo insomma si abbatte sul Nordovest: nevicate in Piemonte e Lombardia, nel torinese e nel milanese.

Dunque le piogge, anche molto intese, su gran parte della Liguria. Particolarmente colpito il settore di Ponente e l'area centrale. Deboli piovaschi sono poi in atto sull'ovest Emilia tra Piacentino e parmense (si segnalano episodi di gelicidio, ovvero pioggia che congela al suolo, in provincia di Parma). Per ora, nel resto d'Italia, la situazione è più tranquilla, eccezion fatta per alcuni rovesci sulla Toscana tirrenica.

Il punto, però, è che il quadro è destinato a peggiorare nel corso della giornata: entro sera il maltempo diventerà sempre più intenso sulle regioni del Nordovest, dove sono previste nevicate ben più intense. Nel dettaglio sono previste nevicate a Cuneo, Torino (attesi 10 cm di accumulo), Alessandria, Asti, Novara, per poi estendersi alla Lombardia. Neve quindi a Milano (possibili fino a 15/18 cm di accumulo sul capoluogo meneghino), Pavia, Varese, Como, Lecco, Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia.

Non si escludono nevicate neppure a bassa quota sulle aree appenniniche della Liguria e sul resto del comparto appenninico settentrionale, dove la quota salirà rapidamente per una sempre più forte presenza dei venti miti di scirocco.

Nel corso del pomeriggio, il maltempo arriverà poi sul Nordest e su tutto il comparto tirrenico. Forte maltempo atteso sul Friuli Venezia Giulia con neve a quote collinari come anche sul Veneto. Intensi rovesci sono attesi dalla Toscana fino al Lazio ed in serata anche sulla Campania. Al contrario, verso sera, previsto un miglioramento sul Nordovest.

