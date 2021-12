Striscia la notizia, meteo e clima impazzito: "Cosa succede dopo le alluvioni", immagini sconvolgenti dalla Sicilia

10 dicembre 2021 a

Il meteo estremo in Italia? Non sono solo nevicate, gelo, temperature record sotto lo zero o trombe d'aria. E nemmeno piogge torrenziali o alluvioni, i fenomeni più drammaticamente spettacolari che per mesi hanno imperversato in tv, sui social e sui giornali.

A Striscia la notizia si concentrano su quanto sta accadendo in Sicilia, mostrando immagini sconcertanti. Si parte dalla alluvione che ha devastato l'area di Lentini ("In 20 anni mai 274 millimetri di pioggia, solo nel 1951 ne caddero 702", ricordano gli esperti). Fiumi d'acqua hanno travolto la regione creando disagi ai cittadini e disagi per svariati milioni di euro, senza contare gli effetti negativi devastanti sull'economia locale.



Ma questa è solo l'altra faccia della medaglia conseguenza del clima impazzito. Perché prima dell'acqua, c'è la siccità: "Dopo tanta acqua, manca l'acqua. Le dighe in Sicilia sono quasi tutte prive di agibilità e per motivi di sicurezza non possono essere riempite al massimo. Quindi l'acqua in eccesso va buttata in mare, pensate che spreco", denuncia l'inviata del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Non solo: "Grazie ad anni di malapolitica non si è fatta manutenzione, e i fondali delle dighe sono spesso pieni di fango a volte anche di dubbia provenienza".

