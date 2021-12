Covis, 51enne scopre di essere positivo al tampone, ma sale lo stesso sull'aereo: denunciato

12 dicembre 2021 a

Scopre di essere positivo al Covid-19 a Pescara, ma decide ugualmente di imbarcarsi sul volo che aveva prenotato per Bruxelles. A bloccarlo la segnalazione della farmacia in cui aveva eseguito il tampone che, intuendo le sue intenzioni, ha subito avvertito le forze dell'ordine. Volo bloccato e denuncia per il passeggero, che è stato fatto scendere. Si tratta di un 51enne italiano residente in Belgio e domiciliato a Montesilvano, in provincia di Pescara.

L'uomo si era sottoposto ad un test rapido in una farmacia non distante dall'aeroporto. Prima di andare via aveva lasciato intendere che, nonostante l'esito positivo, aveva comunque intenzione di partire. I farmacisti a quel punto hanno allertato i Carabinieri, che hanno a loro volta contattato la Polizia di Frontiera in servizio nello scalo pescarese. I poliziotti, da una verifica sulle liste passeggeri, hanno appuraro che l'uomo aveva una prenotazione sul volo per Bruxelles.

L'uomo, che non è vaccinato, dopo le formalità di rito è stato accompagnato al suo domicilio dal 118 di Pescara, intervenuto con l'ambulanza di biocontenimento, ai fini dell'isolamento domiciliare. Non ha manifestato nessun sintomo, per ora. Con lui c'era il fratello (vaccinato) che, risultato negativo al tampone, dovrà ora sottoporsi a quarantena. Il volo Pescara-Bruxelles, alla fine, è partito con circa un'ora e trenta minuti di ritardo.

