Bollettino 13 dicembre, inquietante balzo nei ricoveri: oltre 12mila positivi e 98 decessi. Natale, si mette male

Sono 12.712 i positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto ai 19.215 di ieri. Quasi sicuramente si tratta dell'effetto del minor numero di tamponi processati, cosa che accade di solito durante il weekend. Tant'è che è aumentato il tasso di positività, passando dal 3,8% al 4,1%. In crescita pure i decessi: mentre ieri se ne erano registrati 66, nelle ultime 24 ore sono stati invece ben 98.

Nel frattempo continua ad esserci tanta pressione sulle strutture sanitarie, con i ricoveri in salita sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Nell'ultimo bollettino, in particolare, si legge che attualmente sono 856 i pazienti in terapia intensiva, ovvero 27 in più rispetto a ieri. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.951, con un balzo di 254 in più rispetto a ieri.

Intanto si diffonde sempre di più la variante Omicron, soprattutto in Gran Bretagna, dove c'è stato il primo decesso causato da questa mutazione. Lo ha fatto sapere il premier Boris Johnson: "Purtroppo Omicron sta causando ospedalizzazioni e purtroppo è confermato che almeno un paziente con questa variante è morto", ha dichiarato durante una visita a un centro di vaccinazione vicino a Paddington, a Londra. Al momento, la mutazione è la causa del 40% di tutti i nuovi casi di Covid-19 nella capitale inglese.

