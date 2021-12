Covid, il kit per contagiarsi a 33 euro: cosa c'è dentro questa fialetta, trappola anti vaccino

13 dicembre 2021 a

Il regalino di Natale dei no vax? Un kit per contagiarsi con il Covid, guarire e prendere il Super Green pass senza più doversi sottoporre alle misure della "dittatura sanitaria", come amano chiamarla loro: vaccino e tampone. Arriva dall'Olanda l'ultima follia di chi dice no ai vaccini e arriva, magari, perfino a negare l'emergenza Coronavirus. Un kit per infettarsi a 33 euro, disponibile online: il suo ideatore, che prometteva appunto una guarigione certa dal virus, è stato poi arrestato dalle autorità olandesi secondo quanto riportato dal quotidiano De Telegraaf. L'"imprenditore digitale" aveva messo in vendita un flaconcino che avrebbe dovuto contenere non solo il virus, ma pure tutte le sue varianti.

Offerta notevole, considerato che gli scienziati di mezzo mondo si stanno ancora arrovellando sulla natura della temuta e misteriosa Omicron, che dal Sudafrica minaccia di contagiare mezzo mondo soppiantando nel giro di qualche settimana anche la più diffusa variante Delta. Eppure, il furbone olandese garantiva copertura totale, meglio di Pfizer e Moderna. Nel kit era compreso anche un comodo test domestico per il Covid, come spiegato dal Dipartimento anti frode del ministero delle finanze olandese.

Un portavoce dello stesso Fiod ha dichiarato all'agenzia di stampa olandese Anp che il sospettato era stato nel frattempo rilasciato e che l'inchiesta sta andando avanti: "Sono necessarie ulteriori indagini per vedere se è effettivamente riuscito a vendere qualcosa". Siamo dunque ancora nei dintorni della "tentata truffa", ma la manovra commerciale, se accertata, è già stata definita dal Ministero olandese "una minaccia riprovevole per la salute pubblica". Nel frattempo, nel dubbio, il sito attraverso il quale pubblicizzav le fiale di virus per infettarsi è già stato chiuso ed è al momento irraggiungibile.

