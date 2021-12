Milazzo, papà Tindaro muore: poche ore dopo tocca al figlio Antonio. "Crepacuore", una tragedia

15 dicembre 2021 a

Una doppia morte sconvolgente, che ha lasciato attonita la comunità di Milazzo, in Sicilia. Tindaro e Antonio Barletta, padre e figlio, sono scomparsi nello stesso giorno a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Per il giovane consigliere comunale, usando una espressione d'altri tempi, si dovrebbe parlare letteralmente di "crepacuore". Antonio, infatti, è stato stroncato dal dolore per il decesso del padre.

Tindaro era ricoverato all'ospedale Fogliani della cittadina in provincia di Messina. Lunedì mattina se n'è andato per sempre e dopo poche ore il figlio Antonio è stato vittima di un malore: trasportato anche lui d'urgenza in ospedale, non ce l'ha fatta ed è morto in serata, nonostante i soccorsi tempestivi dei sanitari. Come detto, il doppio lutto ha sconcertato Milazzo. Il sindaco di Librizzi ha proclamato una giornata di lutto cittadino per oggi 15 dicembre, mentre per ricordare Antonio si è mosso il governatore della Sicilia Nello Musumeci in persona.

Commovente il messaggio che Musumeci ha scritto in onore de giovane consigliere comunale: "Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il suo ricordo e pregheremo per la sua anima", sono le sentite parole del governatore Musumeci sulla propria pagina Facebook.

