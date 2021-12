Super Green Pass annullato? Locatelli: "Tampone anche per i vaccinati". Filtra una proposta choc

16 dicembre 2021 a

A cosa serve il Super Evergreen Pass se poi anche i vaccinati potrebbero essere costretti a sottoporsi a tampone per accedere ai grandi eventi? La domanda sorge spontanea dopo che Franco Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni che rinvigoriscono i no-vax, che si sentono discriminati per il fatto che non basta più il tampone per avere accesso a determinati luoghi pubblici e attività.

Ospite di SkyTg24, il coordinatore del comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità ha parlato delle nuove possibili restrizioni da introdurre durante il periodo di festività. A partire dall’obbligo di mascherine all’aperto, definito una “ipotesi concreta”, anche alla luce del fatto che diversi sindaci l’hanno già considerata e adottata. “Dire che il vaccino da solo non basta è un po’ semplificato - ha dichiarato Locatelli - condivido le misure non farmacologiche che danno un contributo importante al contenimento della diffusione virale, come mascherine, distanziamento e ventilazione dei locali”.

Locatelli ha però fatto storcere più di qualche naso paventando l’ipotesi di tampone obbligatorio anche per i vaccinati che vogliono accedere ai grandi eventi: “Da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare. Va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani”. Infine il coordinatore del Cts ha fatto sapere come trascorrerà il Natale: “Mi siederò a tavola assieme ai miei familiari che sono tutti vaccinati”.

