Meteo, la condanna di Natale e Capodanno: previsioni-horror, nella morsa del maltempo

Con il Natale e con le festività arriverà ancora più freddo. L'area di alta pressione che dall'Europa occidentale sta guadagnando sempre più terreno verso est potrebbe arrivare sull'Italia proprio in prossimità delle festività natalizie. In Scandinavia e in Russia si è formato quello che viene definito dagli esperti un lago gelido, una serbatoio di freddo che potrebbe portare in tutta Europa ondate.

Gli esperti dicono che si tratta in sostanza di un'alta pressione termica, che si forma per l'accumulo di aria gelida nei bassi strati in seguito alla forte e prolungata dispersione del calore accumulato di giorno durante la stagione fredda. Questa aria fredda potrebbe fare la sua apparizione nel nostro paese proprio tra Natale e Capodanno, stando ai vari vortici ciclonici.

Di fatto significherebbe un consistente abbassamento delle temperature ma anche neve a bassa quota, persino in pianura. Si tratta però ancora di supposizioni e solo analizzando l'andamento nei prossimi giorni sarà possibile fare previsioni più precise. Ma il sospetto che tra Natale e Capodanno tutta l'Italia piombi al freddo e al gelo è molto probabile, bisognerà aspettare soltanto una decina di giorni.

