Meteo, la tregua di Santa Lucia dura poco: Italia "maledetta", quando torna la tempesta

Oggi, lunedì 13 dicembre, Santa Lucia, il maltempo dà tregua all'Italia. Come spiegano da 3bMeteo, "il vortice depressionario che nel weekend ha attraversato l'Italia portando condizioni di maltempo anche intenso si è ormai allontanato verso i Balcani e al suo posto sta rimontando un robusto campo di alta pressione in espansione dall'Europa sudoccidentale, già nella giornata di Santa Lucia".

E insomma, tempo stabile su gran parte dell'Italia anche se le regioni del basso Adriatico rimarranno esposte ad un flusso di correnti settentrionali, innescate dal vortice balcanico ed in scorrimento lungo il fianco destro dell'anticiclone che si sta espandendo da ovest. In questi primi giorni di settimana, saliranno insomma le temperature minime, soprattutto in quota (nei bassi strati, al contrario, ristagnerà aria più fredda in grado di generare inversioni termiche).

Insomma, qualche giorno di temperature miti e assenza di maltempo, dopo lunghe settimane in cui il clima ci ha fatto dannare. Ma sempre secondo gli esperti di 3bMeteo la tregua durerà poco. Si legge infatti che "l'anticiclone continuerà ad essere il protagonista per altri giorni ancora, ma sul finire della settimana potrebbe subire un deciso attacco ad opera di correnti fredde in arrivo dal Nord Europa, con ritorno dell'instabilità e temperature in calo anche sensibile". Prepariamoci, insomma, a un nuovo weekend di maltempo.

