Meteo-follie, la morsa del gelo: Italia, ecco dove nevicherà tra poche ore

Il meteo è una condanna: Natale sarà al freddo e al gelo, come da ritornello. Ma sarà anche un Natale con la neve. Le previsioni per la prossima settimana infatti prevedono maltempo: forti piogge, venti artici e soprattutto neve anche a bassa quota. Il tutto a causa di un vortice ciclonico in arrivo dalla Russia, di cui vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi e che è stato ampiamente confermato.

Ma dopo il freddo gelido di Natale, sempre secondo gli esperti meteo, per Capodanno dovrebbero affacciarsi temperature più miti. Dal 24 dicembre prenderà il via una vasta perturbazione sospinta da correnti polari, pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questa perturbazione arriverà però mitigata anche in Italia: temperature un poco meno rigide ma cospicue precipitazioni, come detto neve compresa.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, la morsa del freddo potrebbe tenere sotto scacco il nostro paese fino al 28-29 dicembre, e in particolare tra il 26 e il 27 dicembre si potrebbero registrare delle nevicate irrituali a bassa quota. La tregua di Capodanno, ammesso e non concesso che venga confermata, potrebbe però non durare a lungo: i meteorologi tengono sott'occhio anche una perturbazione che sta prendendo forma nell'est dell'Europa.

