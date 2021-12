Meteo, scontro tra correnti a Natale: Italia, un fenomeno atmosferico con pochi precedenti

18 dicembre 2021 a

Dimenticatevi freddo e neve, il Natale 2021 sarà all'insegna del ribaltone. Complice il compromesso tra le correnti molto fredde di matrice russa e quelle atlantiche a favore di un lungo e vasto canale depressionario che abbraccerà l'intero nord Europa. Più nel dettaglio, spiega 3BMeteo, le due diverse correnti confluiranno alimentando depressioni da est a ovest. La loro caratteristica? Essere umide e miti sul comparto occidentale, mentre su quello nord orientale molto fredde.

L'Italia sarà graziata da quelle miti, anche se non mancheranno nuvole e piogge. In una prima fase, tra il 20 e il 22 dicembre, prevarrà l'alta pressione che tuttavia avrà sempre meno spazio a disposizione sull'Europa occidentale. In una seconda fase, quella seconda fase che arriva al giorno di Natale, ad avere la meglio sarà la cintura depressionaria nella quale confluiranno correnti russe a nord e correnti miti a sud.

Successivamente le temperature scenderanno sul Regno Unito, mentre saliranno su tutta l'Europa centrale, occidentale e meridionale. Così, il Mediterraneo e l'Italia saranno investiti da correnti umide e miti foriere di piogge e di nevicate che con ogni probabilità interesseranno solo le Alpi e a quote medio alte. Anche le temperature saranno sopra la media, trascinando il fenomeno fino al Capodanno.

