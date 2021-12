Che tempo che fa, Roberto Speranza gela Fazio: "La variante Omicron? Nessuno si illude"

Francesco Fredella 20 dicembre 2021 a

Il ministro della Salute non lascia speranza (stavolta con la lettera minuscola). Da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, fa il punto sulla situazione e dice: "Nessuno si illude che fermeremo questa variante". Doccia gelata in studio. Cosa vuole dire tutto questo? Dobbiamo aspettarci nuove restrizioni? Intanto, alcune regioni sono già in giallo, altre rischiano di diventarlo a breve. La variante corre, i vaccini per fortuna pure: il numero di dosi somministrare - grazie al lavoro del generale Figliuolo - procede a ritmo serrato.

Poi parla dei vaccini nella fascia 5-11 anni. “Nelle prime due giornate abbiamo raggiunto la quota di oltre 52mila bimbi tra 5-11 anni che hanno fatto la prima dose e dentro questa cifra ci sono anche i miei due figli. Voglio ringraziare il nostro Sistema Sanitario Nazionale perché hanno avuto un’esperienza molto bella, medici e infermieri come sempre straordinari", racconta. "Da padre, e non da Ministro, ho parlato con il nostro pediatra, e suggerirei con grande umiltà a tutte le famiglie di parlare con i pediatri che sono davvero preparati, bravi, hanno studiato per prendersi cura dei nostri figli. Non lasciamo questa materia delicata ai social network e al bar dello sport.”

La variante Omicron sta facendo alzare il numero dei contagi. "Le previsioni ci dicono che diventerà prevalente in tutta l’Unione Europea, avere un vantaggio è importante e dobbiamo provare a conservarlo perché anche 10 giorni in più al ritmo che teniamo noi di nuove somministrazioni, significa fare 5 milioni di richiami ed essere più protetti", dice. "Nessuno si illude che fermeremo questa variante, se diventerà prevalente in Europa è probabile che diventerà prevalente in Italia ma guadagnare dei giorni significa fare quelle vaccinazioni che ci consentono di avere uno scudo più forte.” La data cardine resta il 23 dicembre quando è convocata una cabina di regia (importantissima) per fare il punto sulla situazione. Il Natale ed il Capodanno saranno blindati.

