Vaccino, rubano le foto di un bimbo e minacciano il padre: "Te lo portiamo via", orrore negazionista in Italia

La foto di un bambino di 6 anni appena vaccinato è stata rubata e pubblicata su un sito di propaganda no vax. A postare per primo quello scatto era stato il padre del piccolo, un medico, che orgogliosamente aveva voluto condividere quella gioia con i suoi amici su Facebook. Poi la brutta sorpresa: l'uomo è stato insultato e minacciato da chi aveva visto quella immagine sul sito no vax.

Il padre del bambino, così, è stato costretto a far partire 250 querele. I commenti contro di lui, come riporta il Messaggero, erano del tipo: "Assassini", "Veniamo a prenderlo lo portiamo via da voi", "Mer** che vaccinate i figli". "Abbiamo denunciato alla polizia postale e siamo stati messi in protezione gialla per le minacce - ha raccontato Paolo Mezzana, il papà del piccolo -. Abbiamo denunciato l'amministratore del sito e poi abbiamo querelato tutti quelli che hanno fatto commenti gravi, oltre 250 persone". Poi ha promesso: "Andremo fino in fondo".

Mezzana ha spiegato anche la dinamica dell'episodio: "La foto era stata ripostata da qualcuno dei miei contatti ed è stata rubata da un noto sito no vax, che ha una pagina Fb. Poi la foto è stata anche manipolata, con l'ingrandimento della lacrima di mio figlio. In brevissimo tempo ci sono state oltre 200 condivisioni, una valanga di insulti anche molto pesanti, che hanno spaventato molto mia moglie". Infine ha parlato di "limite superato" e di un modo di fare insensato e inaccettabile".

