Vaccino J&J, "non risulta". Green pass, clamorosa falla nel sistema italiano: chi rischia la "prigionia"

Green pass di serie B per coloro che hanno ricevuto il vaccino monodose di Johnson&Johnson. Sì, perché sulla certificazione verde aggiornata dopo la somministrazione del booster, figurano due dosi effettuate (2/2) ma con la segnalazione solo della fiala di Moderna o Pfizer. Un vero e proprio problema. A maggior ragione - spiega Il Giorno - se il governo dà l'ok all'obbligo del tampone per i grandi eventi o le feste per chi non ha fatto il richiamo contro il Covid,

Gli scanner comunemente in uso non potranno rilevare il completamento del ciclo vaccinale anche con il richiamo aggiuntivo. La stessa situazione potrebbe poi verificarsi eventualmente all'ingresso dei cinema e dei teatri. In Italia, infatti, ottengono il nuovo Green pass per "terza dose" tutti coloro che si sono vaccinati e quello per "seconda dose" coloro che hanno ricevuto Johnson&Johnson.

Non è un problema invece nel resto d'Europa, dove il certificato verde rivela il booster anche per chi aveva inizialmente fatto Johnson&Johnson. Insomma, quello che "punisce" i vaccinati con il monodose è un "bug", un errore nel sistema italiano che va risolto e in fretta, soprattutto a fronte dell'accelerazione che il governo dovrebbe imprimere nelle prossime ore con le nuove misure anti-Covid.

