Kristen, in viaggio di nozze precipita dal Lungotevere: condizioni disperate. Un terrificante sospetto

24 dicembre 2021 a

a

a

Quando il viaggio di nozze si trasforma in tragedia. Il tutto a Roma, dove Stephen Vincent era in luna di miele insieme alla neo-sposa, Kristin Elisabeth Falterman, 35 anni, i due erano arrivati il 19 dicembre. Poi, la tragedia: "Stavamo rientrando in albergo, dopo aver trascorso la serata in centro. Kristin si è seduta sul parapetto e non so come, ma ha perso l’equilibrio ed è volata giù. Non sono riuscito a salvarla".

Video su questo argomento "Come mi ha scaricato, Harry farà la stessa fine". L'ex di Meghan Markle, profezia nerissima

Kristin, mercoledì sera poco dopo la mezzanotte, è precipitata vicino al ponte Principe Amedeo Savoia e ora è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale San Camillo. Gli sposini stavano facendo una passeggiata prima di rientrare in hotel quando la giovane si è seduta sul parapetto del Lungotevere: un solo attimo di distrazione, poi la caduta nel vuoto, lo schianto a terra sulle banchine del Tevere.

"Quante corna vedo". Elettra Lamborghini, il matrimonio? Una rivelazione clamoroso

La coppia si era sposata lo scorso 27 ottobre, decidendo di differire di qualche settimana il viaggio di nozze, dal 19 dicembre al 2 gennaio. Kristin sui social stava raccontando la sua favola, tra foto e video della sua vacanza romana. Poi la disgrazia, il marito che cerca di afferrarla prima del volo nel vuoto ma non c'è niente da fare, finisce sulla banchina del Tevere. E ora, la lotta per la vita: da subito le condizioni sono apparse molto gravi, ora è in terapia intensiva. Gli inquirenti, nel frattempo, cercano anche altri testimoni che possano confermare la versione del marito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.