Aerei, disdette a raffica e caos planetario: "Non ci sono più piloti", l'incubo del Covid

E' caos nei cieli internazionali per i voli di linea. Tre grandi compagnie aeree hanno cancellato decine di voli a causa dell'assenza del personale, dovuta al Covid. La tedesca Lufthansa ha cancellato diversi voli transatlantici a lungo raggio durante il periodo delle vacanze di Natale a causa di un "massiccio aumento" delle assenze per malattia tra i piloti. I passeggeri sono stati spostati su altri voli.

Le statunitensi Delta Air Lines e United Airlines hanno riferito di aver dovuto cancellare decine di voli della vigilia di Natale a causa della carenza di personale legata alla variante Omicron. United ha cancellato 169 voli e Delta ne ha cancellati 127, secondo FlightAware. "Il picco nazionale di casi di Omicron questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni", ha riferito la United Airlines. "Di conseguenza abbiamo dovuto cancellare alcuni voli e stiamo avvisando i clienti interessati". Delta ha detto di aver cancellato i voli dopo aver "esaurito tutte le opzioni e le risorse, inclusi il reindirizzamento e le sostituzioni di aeromobili ed equipaggi per coprire i voli di linea".

Le cancellazioni dei voli arrivano mentre le infezioni alimentate dalla nuova variante stanno riducendo ulteriormente il personale in ospedali, dipartimenti di polizia, supermercati e in altri luoghi. Per ovviare alla carenza di personale, Paesi tra cui Spagna e Regno Unito hanno ridotto la durata delle quarantene, consentendo alle persone di tornare al lavoro prima.

