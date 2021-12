Terapie intensive, "soglia critica superata in tutta Italia". Le cifre peggiori: cosa significano, cosa ci aspetta

27 dicembre 2021 a

Soglia critica superata. L'Italia ripiomba nell'incubo Covid. Complice la nuova variante Omicron, il Paese raggiunge il 12 per cento per l'occupazione dei posti in terapia intensiva superando così la soglia critica fissata al 10. Aumento, infatti, dell'1 per cento per l'occupazione in area medica che raggiunge così il limite massimo fissato dai parametri al 15 per cento. A svelare i preoccupanti numeri è l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), impegnata nel monitoraggio quotidiano della pandemia.

I dati sono quelli del 26 dicembre e non è escluso che possano crescere ancora. In totale sono nove le Regiono che superano le soglie critiche in entrambi i parametri, sia la terapia intensiva che l'area medica. E sono: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Bolzano, Trento, Piemonte e Veneto. A complicare la già difficile situazione, come detto prima, l'avanzata della nuova mutazione del virus.

La variante - secondo uno dei massimi esperti, Roberto Battiston - ha creato parecchio confusione al punto che ad ora è difficile fare previsioni. Il timore è che "nei prossimi giorni assisteremo a una moltiplicazione dei contagi che supererà di molto le aspettative del passato in queste condizioni andremo rapidamente verso i 100 mila positivi al giorno". E ancora: "La crescita dei contagi causati dalla variante Omicron è talmente rapida che potrebbe causare ben presto un'emergenza sanitaria". E i numeri diffusi dall'Agenas lo confermano. L'unica soluzione? Il vaccino. Non a caso il generale Figliuolo ha accorciato i tempi: dal 10 gennaio scatterà l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose. "Darà un ulteriore impulso alla campagna, stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po' di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti", ha commentato il commissario.

