Papa Francesco, cos'è successo al volto? Foto inquietanti: ecco perché lo inquadravano solo da lontano...

28 dicembre 2021 a

Fermi tutti, ma cosa è successo a Papa Francesco? Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, torniamo al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, in cui il Pontefice ha letto l'Angelus dalla finestra. E si diceva: che cosa è successo a Jorge Bergoglio?

Il punto è che come si nota dal video qui in calce, oltre che dalle immagini che vi riportiamo all'interno del testo dell'articolo, il Pontefice è apparso con il labbro superiore molto gonfio. E con assoluta probabilità non è stato un caso che le telecamere abbiano costantemente evitato i primi piani, le inquadrature erano tutte da lunghe distanze.

Una sorta di edema sulle labbra, insomma. Un rigonfiamento compatibile con qualche guaio di natura fisica o con un piccolo incidente, con una botta che ne può aver determinato il gonfiore. Ma a destare i maggiori sospetti, come detto, è il fatto che le telecamere e la regia avessero provato a censurare il dettaglio: perché? Che cosa c'era da nascondere? Possibile che Papa Francesco non volesse far notare il "difetto" fisico? Quest'ultima ipotesi, francamente, appare impossibile...

