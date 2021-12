Meteo, caldo africano a Capodanno: il clima è impazzito, dove ci saranno 20 gradi

28 dicembre 2021 a

L’Italia è giustamente preoccupata per il boom di contagi e quindi per il Covid che sta cancellando i programmi per Capodanno di milioni di persone. Passa quindi in secondo piano il fatto che per la fine del 2021 è in arrivo su gran parte del territorio nazionale un anomalo anticiclone africano che porterà temperature che nulla hanno a che vedere con l’inverno.

Nei prossimi giorni sulle regioni centrali e meridionali si avrà quindi un importante aumento delle temperature, con Sicilia e Sardegna che addirittura potrebbero superare i 20 gradi. Tale fenomeno è atteso in Italia a partire da domani, mercoledì 29 dicembre, dopo che avrà attraversato anche la penisola iberica: dovrebbe rimanere sul Belpaese fino a dopo il Capodanno, dopodiché si tornerà a temperature invernali più “classiche”. In attesa di questo anomalo anticiclone africano, nelle prossime ore l’ultima perturbazione del 2021 riguarderà soprattutto il Sud.

Poi quindi ci sarà il caldo: “L’alta pressione in inverno però non è sempre sinonimo di bel tempo e sole - ha specificato Stefano Ghetti, meteorologo de ilmeteo.it - infatti al Nord torneranno le nubi basse e le nebbie, così come su alcune zone del Centro e localmente pure sulle coste meridionali. Sui rilievi e sul resto dei settori invece sarà il sole l'unico protagonista dei prossimi giorni”.

