Meteo, arriva il "Gigante": clima impazzito a Capodanno, che cosa si abbatte sull'Italia

In Italia sta per arrivare una fase caratterizzata da un'importante anomalia meteo: l'anticiclone africano, detto il "Gigante", torna nel periodo dell'anno in cui dovrebbe stare rintanato in Africa. Da mercoledì 29, in particolare giovedì 30 e sabato 1° gennaio, l'Italia sarà avvolta da un clima assolutamente mite e fuori stagione. Le temperature massime potranno superare anche i 20 gradi soprattutto al Sud e sulla Sicilia. Quindi sarà un Capodanno mite con anomalie termiche anche di 10 e più gradi.

Al Nord nelle zone di pianura le zone colpite da scarsa visibilità vista la tanta nebbia anche in pieno giorno vedranno un clima molto fresco, se non freddo, anche durante le ore centrali. Sulle Alpi e gli Appennini, invece, il clima sarà mite per il periodo con la tenuta del manto nevoso messo a dura prova dal soleggiamento e la risalita delle temperature.

Anche al Nord sulle città non colpite dalle nebbie nei giorni compresi tra il 29 dicembre e il 2 gennaio, temperature miti. Le ultime proiezioni indicano un periodo anticiclonico anche nei primi giorni di gennaio fin verso l'Epifania. Tutto il gelo, per adesso, rimarrà confinato su Nord e Est Europa. L'attenuazione dell'ondata di calore si potrà avere soltanto dal 4-5 gennaio in poi con una discesa di aria fredda dall'Europa dell'Est pronta a interessarci intorno all'8-9 gennaio riportando un clima freddo e consono all'inverno grazie ad una perturbazione con piogge e nevicate a bassa quota, rivela il Giornale. Insomma il Capodanno 2021 sarà veramente molto anomalo.

