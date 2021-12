Meteo, l'ultima perturbazione del 2021: burrasca e vento gelido, dove colpisce il maltempo

27 dicembre 2021 a

a

a

Sta per finire questo 2021. E finirà con l'ultimo colpo di coda del maltempo. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, infatti, "l'intensa attività depressionaria che si è sviluppata sul nord atlantico nell'ultima settimana, ci regalerà un'ultima perturbazione prima che l'anno 2021 volga al termine. Il fronte si organizzerà attorno ad un minimo di bassa pressione che transiterà velocemente dal Tirreno settentrionale allo Ionio tra la seconda parte della giornata di lunedì e quella di martedì".

Meteo, la perturbazione che flagella il Natale: le prime regioni a rischio, tutto tra poche ore

Insomma, pioggia e rovesci, temporali e anche un temporaneo e significativo rinforzo dei venti: prima scirocco, dunque Maestrale e Grecale. Anche questo fronte viaggerà in un letto di correnti miti, aggiungono da 3bMeteo, "soprattutto al Centro-Sud con neve che cadrà a quote medie solo sulle Alpi e a quote alte in Appenino centrale", rimarcano.

Dunque, le previsioni per le prossime due giornate. Si parte da oggi, lunedì 27 dicembre. "Nord, peggiora fin dal mattino al Nordovest con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi occidentali dai 1200-1600m, altrove ancora qualche schiarita ma tende a peggiorare entro sera anche sul resto delle regioni. Centro, rovesci in Sardegna e sulla Toscana, anche a sfondo temporalesco. Variabilità altrove con tendenza a peggioramento anche su Umbria e Lazio tra pomeriggio e sera. Fenomeni più modesti sulle regioni adriatiche. Neve sopra i 1500-1700m. Sud, qualche pioggia lungo l'area tirrenica in attesa di un peggioramento più diffuso entro fine giornata, maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord e centrali tirreniche, venti tesi a rotazione ciclonica. Mari molto mossi".

Meteo, la conferma peggiore a 2 giorni dal Natale: dove la burrasca picchierà durissimo

Quindi, le previsioni per martedì 28 dicembre: "Nord, residui addensamenti e ultimi fenomeni sulle Alpi occidentali, maggiore variabilità altrove in ulteriore miglioramento in giornata. Centro, residui rovesci sulla Toscana, variabile a tratti nuvoloso altrove ma con scarsa probabilità di fenomeni e in ulteriore miglioramento in giornata. Sud, rovesci su Basilicata, Puglia, Calabria e nordest Sicilia, residui sulla Campania. Migliora entro fine giornata. Temperature in lieve aumento al Centro Nord, stazionarie al Sud. Venti tesi ciclonici. Mari molto mossi", concludo nel loro ultimo aggiornamento gli esperti di 3bMeteo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.