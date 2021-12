Vicenza, Alessandro rifiuta l'intubazione: "Ti prego papà, accetta le cure". Poi la tragedia in ospedale

30 dicembre 2021 a

Il figlio lo aveva supplicato di farsi intubare, ma lui aveva rifiutato. Adesso Alessandro Mores, 48enne di Thiene ma originario del Veneziano, si aggiunge alla lunga lista di vittime del Covid che hanno scelto di non vaccinarsi. L’infezione, come raccontato dal Corriere del Veneto, lo aveva raggiunto una quindicina di giorni fa. Martedì 28 dicembre, poi, è stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale di Vicenza, nel reparto di rianimazione. Lì, però, avrebbe detto no all’intubazione, nonostante i medici lo avessero informato che aveva poche ore di vita.

Il figlio più grande dell’uomo allora avrebbe tentato in ogni modo di convincerlo attraverso un’ultima disperata videochiamata: “Papà accetta le cure”. Ma nulla da fare. Solo quando il medico gli ha detto che il suo cuore si sarebbe fermato di lì a poco, il 48enne avrebbe prestato il consenso alla rianimazione. Che però si è rivelata inutile. E così ne è stato dichiarato il decesso a sole dure ore dal suo ingresso in ospedale.

L’uomo, padre di tre figli e agente di commercio, era un “no vax convinto”, come fanno sapere i familiari. Lo testimoniano anche i post contro vaccini e green pass che Mores pubblicava sui social. Anche di fronte al peggiorare delle sue condizioni, avrebbe chiesto di firmare per non essere intubato. Avrebbe detto: “Tanto guarisco lo stesso”.

