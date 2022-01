Torre del Greco, bimbo di 2 anni annegato. Interrogata la madre, la più drammatica delle piste

03 gennaio 2022 a

a

a

Un bambino di due anni è morto annegato a Torre del Greco, nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri 2 gennaio dopo le 22 all'altezza della spiaggia in località La scala, dove, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, il piccolo, che era lì con la madre, è finito in mare; subito dopo in acqua si sarebbe lanciata anche la mamma e anche dei giovani intervenuti in aiuto alla donna e al figlio.

Per il bambino non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il tratto di spiaggia è stato sequestrato, così come la salma è a disposizione della magistratura. La donna è stata interrogata e sono state sentite le persone presenti. Non si esclude che la donna abbia tentato il suicidio dopo aver ucciso il figlio.

Il fatto è in via Calastro, all'altezza del civico 20. Il bambino di circa 2 anni era in compagnia della madre ed è annegato per cause in corso di accertamento. I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti sul posto. Indagini tuttora in corso sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.

