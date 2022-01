Bollettino 4 gennaio: nuovo record di contagi e morti, le cifre da incubo

04 gennaio 2022 a

Nuovo picco di contagi in Italia: sono 170.844 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri invece ce ne erano stati 68.052. In forte aumento il dato sui decessi, che passa dai 140 del giorno precedente ai 259 di oggi. Boom di tamponi, 1.228.410 quelli effettuati, sia antigenici che molecolari. Il grande numero di test fa abbassare anche il tasso di positività dal 15,3% di ieri al 13,9 di oggi.

In aumento i ricoveri negli ospedali. Crescono sia quelli ordinari che quelli più gravi in intensiva. Nel primo caso i posti letto occupati sono 579 in più rispetto a ieri, il che porta il totale dei pazienti in area medica a 12.912. Non va meglio in terapia intensiva, dove i posti letto occupati sono aumentati di 41 unità, facendo salire il totale dei ricoverati a 1.392, con 153 ingressi del giorno. Record di contagi soprattutto in Lombardia, dove oggi si sono raggiunti 50.104 nuovi positivi su ben 238.990 test eseguiti.

La situazione ospedaliera, comunque, è molto seria in molte Regioni. Secondo i dati Agenas del 3 gennaio, infatti, i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid salgono al 15% a livello nazionale e, in 24 ore, crescono in 9 regioni, con punte del 24% nella provincia autonoma di Trento, 21% nelle Marche, 19% in Veneto e del 18% in Piemonte e provincia autonoma di Bolzano. Anche la Liguria ha superato la soglia del 20%.

