Papa Francesco, un durissimo attacco: "Cani, gatti e niente figli"

Adottiamo cani e gatti ma non facciamo figli. La nostra civiltà è diventata "un po' orfana", attacca Papa Francesco all'udienza di oggi 5 gennaio sollecitando la riscoperta della paternità e della maternità, anche attraverso l'adozione. "Oggi con l'orfanità c’è un certo egoismo. L'altro giorno parlavo dell'inverno demografico. Si vede che la gente non vuole avere figli, molte coppie hanno al massimo un figlio, ma due cani o due gatti. I cani e i gatti prendono il posto dei figli, Fa ridere ma è la verità", dice il Pontefice.

"Questo negare la genitorialità ci toglie umanità, e così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, si perde la ricchezza della paternità e della maternità, e soffre la Patria che non ha figli e, come diceva una persona, 'e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione?'. Rideva ma era la verità".

Quindi secondo Papa Francesco ora occorre "svegliare le coscienze e pensare a questo, ad avere figli. Questa è la pienezza della vita di una persona. Chi si sposa pensi ad avere figli, ad avere la vita. Saranno loro che ti chiuderanno gli occhi. E se non potete avere figli pensate all'adozione: è un rischio, sì, ma più rischioso è non averne, negare la paternità, la maternità".

