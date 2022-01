Superenalotto, "ho vinto 136 milioni". Ma... il dramma del venditore ambulante di Sulmona: errore di stampa, storia tragica

07 gennaio 2022 a

Pensava di aver vinto 136 milioni e 300mila euro e invece no: il sogno di Francesco Ventresca, 83 anni e ambulante di frutta al mercato di Sulmona, è durato solo una notte. L'uomo aveva controllato minuziosamente i numeri giocati al Superenalotto e poi li aveva confrontati con quelli pubblicati su un quotidiano. E si era accorto di aver vinto. In realtà, però, i numeri estratti non erano quelli, si trattava di un errore di stampa. L'ambulante si era fidato del quotidiano e, non sapendo usare Internet, non aveva nemmeno fatto un doppio controllo online.

L'anziano, come racconta il Messaggero, aveva giocato al Superenalotto martedì in una ricevitoria di Sulmona, spendendo 7,50 euro. L'estrazione era avvenuta in serata, ma lui non l'aveva seguita in tv perché già a letto. "Per aprire la mia bancarella al mercato devo alzarmi alle 4 del mattino, vado presto a dormire", ha detto al quotidiano romano. Poi il giorno dopo, sfogliando il giornale e controllando le estrazioni, si è illuso. Anche il valore del jackpot riportato, 136 milioni e 300mila euro, era sbagliato.

L'amara scoperta è avvenuta in ricevitoria: "Mi hanno detto che non avevo vinto niente. Ho chiesto a mio genero di controllare su Internet e anche lui mi ha confermato che i numeri erano sbagliati". La storia, comunque, non finisce qui: Ventresca starebbe pensando di rivolgersi a un avvocato per i danni. Solo per un attimo aveva creduto di poter finalmente pagare i debiti e avere una vita migliore per sé e la propria famiglia.

