Obbligo vaccinale, il ruolo del Fisco contro i no-vax: come verranno stangati gli "evasori" del siero anti-Covid

Il nuovo decreto Covid prevede sanzioni per chi trasgredisce all'obbligo vaccinale. E in questo senso avrà un ruolo strategico l’Agenzia delle entrate che stabilirà l’entità delle multe per chi non osserva l'obbligo. In sostanza il Fisco, riporta il Giornale, avrà il compito di controllare chi non è in regola e di sanzionare i trasgressori. Come riuscirà a farlo? Semplice: farà un elenco di tutti gli over 50 che non sono vaccinati attraverso le tessere sanitarie e poi invierà agli interessati l’avviso bonario della sanzione che viene comminata nel caso in cui il soggetto continui a non vaccinarsi entro i termini previsti. Si potrà ovviamente fare ricorso presentando una giustificazione valida per la mancata vaccinazione ed evitare così la sanzione.

Infatti, per chi ha l'obbligo ma rifiuta il vaccino è prevista una multa pari a 100 euro. Inoltre tutti quelli che accederanno nei propri luoghi di lavoro dove è obbligatorio averlo senza super Green pass le sanzioni andranno da 400 a mille euro. La stessa ammenda viene applicata anche a chi è deputato a controllare il possesso del Green pass e non lo fa.

L’ingresso in negozi come parrucchieri, barbieri e centri estetici è previsto anche per i possessori del Green pass base, ossia per i vaccinati, i guariti e per coloro che hanno effettuato un tampone, dal 20 gennaio. Non si è ancora deciso nulla, invece, per quanto riguarda l'entrata in poste e banche.

