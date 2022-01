Vaccino obbligatorio, Andrea Crisanti contro il governo: "Tso illegittimo". Reazioni al siero, "ecco come la penso"

07 gennaio 2022 a

a

a

Pioggia di accuse a Mario Draghi e governo. La multa una tantum per gli over 50 non vaccinati non va giù nemmeno ad Andrea Crisanti. Il microbiologo dell'università di Padova definisce la nuova misura anti-Covid "fumo negli occhi". A detta dell'esperto per avere un effetto ci vorranno mesi. Eppure il tempo scorre, "se non si applicano misure di riduzione e di contenimento penso che fra qualche settimana si raggiungeranno picchi più alti, sicuramente. Il virus è in fase esponenziale". Tra i problemi che l'esecutivo dovrà affrontare, quello di capire chi ha davvero bisogno del vaccino. "Con tutte queste combinazioni di vaccini che ci sono state - ricorda il microbiologo raggiunto da Affaritaliani.it - tra una prima dose con un vaccino e una seconda con un altro e una terza con un altro ancora, come si fa a capire se una persona ne ha bisogno o meno?".

"Cosa avrei domandato oggi a Draghi". Crisanti tombale: Green pass rovina dell'Italia? | Video

Nemmeno la scusante del "trattamento obbligatorio" funziona. "Non si può spostare la vaccinazione sul piano del trattamento obbligatorio perché il trattamento obbligatorio puoi farlo soltanto se il soggetto rappresenta un pericolo reale". E per Crisanti non sarebbe questo il caso. Il rimprovero all'esecutivo è chiaro: le decisioni prese nel nuovo decreto hanno ben poco a che vedere con la scienza perché "se tu obblighi una persona a vaccinarsi direttamente o indirettamente sennò perde il lavoro di fatto, non può lavorare, non può mantenere la famiglia, siamo in un trattamento sanitario obbligatorio".

"Lo ho fatto per i bimbi. Se vedono i camion di Bergamo...". Prima canta e poi si copre di ridicolo: che imbarazzo per Crisanti | Video

Ma gli attacchi non si limitano al governo. "Siamo in una situazione di coercizione senza che neanche lo Stato si assuma le responsabilità di eventuali reazioni avverse..." gli viene chiesto. E Crisanti non attende molto prima di replicare: "È certo. La penso così. Si poteva agire sulla scuola, chiudere gli stadi, limitare l'ingresso ai ristoranti e via dicendo. Ma in assenza di misure di mitigazione faremo correre ancora meglio il virus".

"Delta e Omicron convivranno". Crisanti, profezia horror sul Covid: a quanti morti arriveremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.