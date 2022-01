Omicron, la profezia di Clementi: "Se la mutazione non si aggrava...", scenari clamorosi

09 gennaio 2022 a

a

a

"Il Covid diventerà un virus stagionale": ne è convinto il professore Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, che guarda con speranza al futuro. Intervistato dal Giorno, ha spiegato che già "quest’anno potremmo arrivare a gestire il virus come una malattia infettiva normale", senza continuare a stare in una situazione di emergenza. In che modo si arriverà a quel punto? Secondo lui solo con i vaccini e in secondo luogo con le cure. Fondamentale, però, che si confermi "l’evoluzione del virus come vediamo nella variante Omicron".

"BA.2, la sorella di Omicron forse già dominante". Covid, incubo infinito: ecco la mutazione peggiore

Bisogna sperare, insomma, in una evoluzione positiva dei Omicron. A tal proposito Clementi ha detto: "Se la variante non riacquista la capacità d’infettare con efficienza le cellule delle basse vie aeree (bronchi e polmoni), potrebbe diventare un virus che circola rapidamente ma non genera una patologia importante e conferisce immunità ai soggetti infettati".

"Quando e come torneremo alla vita": Matteo Bassetti, l'ultima inquietante profezia sul futuro della pandemia

Sulla possibilità di togliere le mascherine e fare a meno del distanziamento, invece, il professore ha dichiarato: "Spero accada non oltre la primavera, ma è più un auspicio, che una previsione, allo stato attuale". Infine sull'eventualità di ricorrere nuovamente al lockdown, è stato molto chiaro: "Serve a poco per cambiare un’epidemia di questo genere, allontana solo il tempo dell’impatto sulle strutture sanitarie. Sbagliato anche chiudere le scuole, provoca più danni sulla vita degli adolescenti".

Omicron, "cosa accadrà tra soli sette giorni": la proiezione dell'esperto, catastrofe in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.