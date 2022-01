Covid, Piero Chiambretti contagiato ancora nonostante tre dosi di vaccino: "Un brutto colpo", le sue condizioni

09 gennaio 2022 a

Se il Covid ci vede, di sicuro ha messo nel mirino Piero Chiambretti. Già, per lui la pandemia è stata molto più drammatica che per tutti gli altri: fu colpito prima dell'arrivo del vaccino, come fu colpita la madre, uccisa dal maledetto coronavirus. E ora, il conduttore di Tiki Taka, nonostante le tre dosi di vaccino è nuovamente positivo. Probabilmente, tutta colpa di Omicron.

E intervistato dal Corriere della Sera, ammette: "È stato un brutto colpo". Certo, ora è diverso: "È come se fosse un virus più garbato". Ai tempi del primo contagio fu costretto al ricovero. "Non mi faccio mancare nulla. Ovviamente avrei preferito andare in studio con le mie gambe, ma ormai la tv si può fare da remoto... essendo però un artigiano del tubo catodico, preferisco le cose classiche. Sarò aiutato da Monica Bertini e ci saranno anche i miei validissimi ospiti".

Quando gli chiedono come avesse scoperto di essere nuovamente positivo, spiega: "Avevo sintomi precisi: mal di gola insistente, forte emicrania - dovrebbero chiamarlo Emicron non Omicron -. Quindi, nonostante un primo tampone negativo al mattino, ho voluto farne un altro la sera, diverso, che intercettasse questa variante, ed ero positivo. Mi sono bruciato con l'acqua calda e ora mi fa paura anche la fredda". E psicologicamente come sta? "Questa cosa non fa bene al morale e nemmeno al fisico. Ma grazie a quello che ci siamo iniettati la vivo come una forte influenza. Penso però sia inevitabile per chi ha passato quello che ho passato io temere sempre il peggio. Tutto è successo a pochi giorni dalla terza dose. Ma rimango un convinto si vax: come hanno spiegato quelli bravi e anche quelli meno bravi, il vaccino ti permettere di resistere a un attacco virale così forte che ti manda in ospedale. Mia madre sarebbe andata a piedi scalzi a farsi vaccinare e tutto sarebbe stato diverso", conclude Piero Chiambretti.

