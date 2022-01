Alberto Zangrillo rompe il silenzio su Mino Raiola: "Ecco la verità sulla sua operazione"

12 gennaio 2022 a

Mino Raiola, procuratore sportivo di Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba tra gli altri, è stato operato al San Raffaele di Milano. Raiola sarebbe ricoverato già da qualche giorno, dalla fine della scorsa settimana. Ancora oggi, mercoledì 12 gennaio, è sempre sotto osservazione da parte del professor Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale, medico personale di Silvio Berlusconi e presidente del Genoa calcio.

Lo stesso Zangrillo ha confermato che “l’intervento di Mino Raiola era programmato da tempo e non ha nulla a che fare con il Covid”. Ma, secondo fonti qualificate citate dalla Stampa, quella cui è stato sottoposto il 54 enne procuratore sportivo è stata una “operazione delicata”. Nato a Nocera Inferiore, ma cresciuto in Olanda, oltre a Ibrahimovic e Pogba, ha nella sua agenzia assi del calibro di De Ligt, Donnarumma, Verratti e Haaland. “Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”, viene piegato in una nota della sua addetta stampa. Insomma nulla a che vedere con il Covid, i suoi problemi di salute, manifestati qualche tempo fa e che avevano spinto lo stesso Raiola a eseguire i primi accertamenti a Montecarlo. Poi la scelta di rivolgersi al San Raffaele di Milano.

Raiola, quest'estate, è stato protagonista del trasferimento di Gianluigi Donnarumma a parametro zero dal Milan al Paris Saint Germain, mentre in questa sessione di mercato si è spesso fatto il suo nome sia a proposito dell'addio di Pogba dal Manchester United che di quello di De Ligt dalla Juventus, ma in questo momento il "pezzo" più pregiato tra i campioni che gestisce è Haaland, che a fine stagione dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund

