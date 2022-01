FdI, morto Daniele Roncolato a 38 anni: "Aveva fatto la 3° dose, voglio la verità", la rabbia della madre

21 gennaio 2022 a

Mistero sulla morte di Daniele Roncolato, il 38enne stroncato da un malore il 17 gennaio. La madre, la sensitiva Rosemary, adesso vuole la verità: "Voglio sapere come è morto mio figlio". Secondo lei, infatti, il decesso potrebbe essere collegato alla vaccinazione anti-Covid cui l'uomo si era sottoposto di recente, facendosi iniettare la dose booster. Al momento, però, non c'è nessuna prova a sostegno di questa ipotesi.

L'uomo era molto conosciuto nella sua zona, Montegrotto Terme in provincia di Padova, soprattutto per via della sua passione per la politica: era un militante di Fratelli d’Italia e ricopriva la carica di presidente nel circolo locale di Montegrotto. Inoltre, era sempre presente ai banchetti e alle attività di piazza, partecipando spesso alle iniziative organizzate dal partito di Giorgia Meloni.

Di recente Roncolato aveva trovato lavoro in una ditta che trasporta materiale per gli ospedali della città e della Provincia. L'ultima foto pubblicata su Facebook è un selfie scattato dopo aver ricevuto la terza dose di vaccino a inizio gennaio nell’hub della Fiera di Padova. “Siamo increduli, sconvolti. Perdiamo un amico. Mai come ora possiamo capire cosa possa valere un istante e quanto grati dobbiamo essere a chi ci vuole donare il suo tempo…. E Lele di tempo ne ha donato incondizionatamente tanto a tutti e senza riserve. Appassionato della vita senza mai tirarsi indietro ogni volta che gli si chiedeva una cortesia. Mancherai caro Lele”, hanno scritto gli amici sui social, salutandolo per l'ultima volta.

