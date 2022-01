Eboli, a 66 anni si apparta con la prostituta: morto durante il rapporto, come lo ritrovano

18 gennaio 2022 a

a

a

Tragedia a Eboli, dove un 66enne - appartatosi con una prostituta - si è sentito male durante il rapporto ed è morto. E' quanto fanno sapere i media locali. L'uomo, residente in provincia di Avellino, sarebbe stato colto da un malore fatale, con ogni probabilità un infarto, in un luogo appartato vicino a una litoranea del Salernitano, che aveva raggiunto proprio con lo scopo di consumare il rapporto a pagamento con la donna.

A cosa costringe l'anziana madre per pagarsi le prostitute, orrore in provincia: il caso che sconvolge Vicenza

Il brutto e tragico episodio risale al pomeriggio di ieri, lunedì 17 gennaio. Il malore ha colto l'uomo mentre si trovava in un anfratto nascosto a poche decine di metri dalla strada litoranea di Campilongo, una località in territorio del comune di Eboli, in provincia di Salerno. Secondo il racconto dei media locali, inoltre, la vittima del malore era residente a Montoro, cittadina in provincia di Avellino.

Video su questo argomento La Madonna di Munch: censurata perché nuda, pallida e accerchiata dagli spermatozoi

A seguito della segnalazione, che probabilmente è arrivata dalla stessa donna con cui il 66enne stava consumando il rapporto al momento del malore, in maniera tempestiva sono arrivati sul posto i Carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli. I militari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e verbalizzare infine le dichiarazioni della testimone.

Kazumi, "mezz'ora di...": il regalo di Natale della star a luci rosse al suo uomo, roba oltre ogni decenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.