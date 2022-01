Orbassano, paura allo scalo merci: scontro frontale tra due treni. Ci sono tre feriti

22 gennaio 2022 a

a

a

Paura a Torino. Nella mattinata del 22 gennaio, un incidente ferroviario avrebbe coinvolto due treni allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano. A quanto si apprende ci sarebbe stato uno scontro frontale. Un convoglio, infatti, si stava immettendo nello scalo, mentre l'altro non avrebbe rispettato il segnale. Immediato l'impatto. Dall'incidente sono rimaste ferite tre persone, tutte soccorse dai medici del 118. Al momento i vigili del fuoco del comando provinciale di Torino stanno ancora operando per mettere in sicurezza la zona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.